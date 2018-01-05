289 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]05.01.2018 20:18
У гонці переслідування виступить п'ять українок
|Віта Семеренко
6 грудня в німецькому Обергофі гонками переслідування продовжиться 4-й етап Кубка світу.
До стартового протоколу пробилися всі 5 українок, які брали участь в спринті напередодні.
Початок гонки о 13:15 за київським часом.
22. Віта Семеренко +1:38
25. Олена Підгрушна +1:45
32. Анастасія Меркушина +1:53
42. Юлія Джима +2:09
58. Ірина Варвинець +2:37
Нагадаємо, що до гонки переслідування потрапляють 60 найкращих спортсменів за результатами спринту.
Українські біатлоністки невдало виступили напередодні в спринтерській гонці на 7,5 км.
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