У гонці переслідування виступить п'ять українок

Віта Семеренко

6 грудня в німецькому Обергофі гонками переслідування продовжиться 4-й етап Кубка світу.

До стартового протоколу пробилися всі 5 українок, які брали участь в спринті напередодні.

Початок гонки о 13:15 за київським часом.

22. Віта Семеренко +1:38

25. Олена Підгрушна +1:45

32. Анастасія Меркушина +1:53

42. Юлія Джима +2:09

58. Ірина Варвинець +2:37

Нагадаємо, що до гонки переслідування потрапляють 60 найкращих спортсменів за результатами спринту.

Українські біатлоністки невдало виступили напередодні в спринтерській гонці на 7,5 км.