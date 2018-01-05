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05.01.2018  20:18

У гонці переслідування виступить п'ять українок

Віта Семеренко

6 грудня в німецькому Обергофі гонками переслідування продовжиться 4-й етап Кубка світу.

До стартового протоколу пробилися всі  5 українок, які брали участь в спринті напередодні.

Початок гонки о 13:15 за київським часом.

22. Віта Семеренко +1:38
25. Олена Підгрушна +1:45
32. Анастасія Меркушина +1:53
42. Юлія Джима +2:09
58. Ірина Варвинець +2:37

Нагадаємо, що до гонки переслідування потрапляють 60 найкращих спортсменів за результатами спринту.

Українські біатлоністки невдало виступили напередодні в спринтерській гонці на 7,5 км.
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