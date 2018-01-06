Підручний потрапив на квіткову церемонію гонки переслідування в Обергофі

Дмитро Підручний

Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував п'ятим у гонці переслідування на етапі Кубку світу в Обергофі.

Ще один українець Артем Прима прибіг 25-им.

Золото у француза Мартена Фуркада, а срібло і бронзу розподілили між собою брати Йоганес і Тар'єй Бьо відповідно.

Кубок світу

Четвертий етап

Обергоф

Гонка переслідування. Чоловіки

6 січня

1. (1). Мартен Фуркад (Франція) (1+0+0+0) 32:23.6;

2. (3). Йоганес Тінес Бьо (Норвегія) (1+1+1+0) +6.3;

3. (5). Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+0+0+0) +30.9;

...

5. (10). Дмитро Підручний (0+1+0+0) +1:16.2;

25. (16). Артем Прима (3+1+0+0) +3:11.4.

DNS. Володимир Сємаков.

DNS. Артем Тищенко.

Нагадаємо, що в жіночій гонці переслідування Віта Семеренко здобула бронзу.