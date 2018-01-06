3168 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]06.01.2018 16:48
Підручний потрапив на квіткову церемонію гонки переслідування в Обергофі
|Дмитро Підручний
Український біатлоніст Дмитро Підручний фінішував п'ятим у гонці переслідування на етапі Кубку світу в Обергофі.
Ще один українець Артем Прима прибіг 25-им.
Золото у француза Мартена Фуркада, а срібло і бронзу розподілили між собою брати Йоганес і Тар'єй Бьо відповідно.
Кубок світу
Четвертий етап
Обергоф
Гонка переслідування. Чоловіки
6 січня
1. (1). Мартен Фуркад (Франція) (1+0+0+0) 32:23.6;
2. (3). Йоганес Тінес Бьо (Норвегія) (1+1+1+0) +6.3;
3. (5). Тар'єй Бьо (Норвегія) (0+0+0+0) +30.9;
...
5. (10). Дмитро Підручний (0+1+0+0) +1:16.2;
25. (16). Артем Прима (3+1+0+0) +3:11.4.
DNS. Володимир Сємаков.
DNS. Артем Тищенко.
Нагадаємо, що в жіночій гонці переслідування Віта Семеренко здобула бронзу.
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