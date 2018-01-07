В естафеті в Обергофі українці за межами топ-10

7-го січня на етапі Кубка світу в німецькому Оберхофі відбулася чоловіча естафета.

Перемогла в естафеті збірна Швеції, другий прийшла Італія, трійку замкнули норвежці.

Українська команда не змогла потрапити навіть в десятку найкращих, фінішувавши на одинадцятій позиції.

Раніше була інформація, що жіноча збірна України фінішувала поза подіумом на етапі Кубку світу в Обергофі.

Кубок світу

Обергоф (Німеччина)

Естафета

Чоловіки

7 січня

1. Швеція (1+9) 1:19:44.1

2. Італія (2+11) +1:10.8

3. Норвегія (3+14) +2:04.6

...

11. Україна (9+19) +6:39.0

[6-1]. Артем Тищенко (0+2) (0+1) (12) +54.7;

[6-2]. Артем Прима (4+3) (0+3) (9) +2:53.4;

[6-3]. Володимир Сємаков (2+3) (0+3) (12) +5:25.0;

[6-4]. Дмитро Підручний (3+3) (0+1) (11) +6:39.0.