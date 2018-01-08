158 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.01.2018 17:25
Семеренко та Семенов встигнуть відновитися до Рупольдингу
|Валентина Семеренко
Валентина Семеренко та Сергій Семенов встигнуть відновитися до етапу Кубка світу в Рупольдінгу
Про це повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак.
"У Рупольдінгу будуть і Валя, і Сергій. Уже на місці оцінимо їх стан. Проблеми невеликі є, але будемо сподіватися, що вони будуть подолані", - зазначив спеціаліст.
"Подивимося, чи буде він бігти індивідуальну гонку, або ж обмежиться тільки естафетою", - сказав керівник федерації.
"По Валі також вирішимо в Рупольдінгу, в яких гонках вона стартуватиме, та й взагалі, хто буде стартувати. Тому що треба готуватися до Олімпіади, щось комусь доведеться пропускати", - цитує Бринзака BiathlonPlace.
Нагадаємо, що жіноча збірна України фінішувала поза подіумом на етапі Кубку світу в Обергофі.
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