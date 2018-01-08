Семеренко та Семенов встигнуть відновитися до Рупольдингу

Валентина Семеренко

Валентина Семеренко та Сергій Семенов встигнуть відновитися до етапу Кубка світу в Рупольдінгу

Про це повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак.

"У Рупольдінгу будуть і Валя, і Сергій. Уже на місці оцінимо їх стан. Проблеми невеликі є, але будемо сподіватися, що вони будуть подолані", - зазначив спеціаліст.

"Подивимося, чи буде він бігти індивідуальну гонку, або ж обмежиться тільки естафетою", - сказав керівник федерації.

"По Валі також вирішимо в Рупольдінгу, в яких гонках вона стартуватиме, та й взагалі, хто буде стартувати. Тому що треба готуватися до Олімпіади, щось комусь доведеться пропускати", - цитує Бринзака BiathlonPlace.

Нагадаємо, що жіноча збірна України фінішувала поза подіумом на етапі Кубку світу в Обергофі.