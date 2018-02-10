Відео онлайн-трансляція жіночого спринту в Пхенчхані

Пхенчхан

10 лютого у південнокорейському Пхенчхані відбудеться жіноча спринтерська гонка.

У ній візьмуть участь чотири українки: Анастасія Меркушина (7), Валентина Семеренко (26), Віта Семеренко (33) та Ірина Варвинець (42).

Початок гонки о 13:15.

Відеотрансляція доступна за цим посиланням.