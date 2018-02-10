369 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.02.2018 11:30
Відео онлайн-трансляція жіночого спринту в Пхенчхані
|Пхенчхан
10 лютого у південнокорейському Пхенчхані відбудеться жіноча спринтерська гонка.
У ній візьмуть участь чотири українки: Анастасія Меркушина (7), Валентина Семеренко (26), Віта Семеренко (33) та Ірина Варвинець (42).
Початок гонки о 13:15.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій