406 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 11:30
Підручний перший з українців стартуватиме в спринтерській гонці в Пхенчхані
|Дмитро Підручний
11 січня спринтерською гонкою у чоловіків продовжиться біатлонна програма Ігор.
Україну представлятимуть 4 біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов та Володимир Сємаков.
Стартові номери українців:
11. Дмитро Підручний
35. Артем Прима
65. Сергій Семенов
78. Володимир Сємаков
Нагадаємо, що українки провалили спринт у Пхенчхані.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій