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11.02.2018  11:30

Підручний перший з українців стартуватиме в спринтерській гонці в Пхенчхані

Дмитро Підручний

11 січня спринтерською гонкою у чоловіків продовжиться біатлонна програма Ігор.

Україну представлятимуть 4 біатлоністи: Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов та Володимир Сємаков.

Стартові номери українців:

11. Дмитро Підручний
35. Артем Прима
65. Сергій Семенов
78. Володимир Сємаков

Нагадаємо, що українки провалили спринт у Пхенчхані.
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