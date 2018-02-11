756 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.02.2018 11:52
Невдалий виступ Валі Семеренко в спринті пов'язаний з хворобою, яку замовчували?
|Валентина Семеренко
Напередодні Олімпіади Валентина Семеренко хворіла 8 днів.
Про це розповіла сам біатлоністка в ефірі UA:Перший.
"Я перед цим (Олімпіадою, - ред) ще боліла, 8 днів. Це позначається на гонках, - зізналася Валя.
Також українка додала, що шокована своєю роботою на вогневих рубежах.
Нагадаємо, що Валя фінішувала лише 46-ю, показавши другий найгірший результат в сезоні.
Цікавими ці слова Валентини робить той факт, що ніхто раніше не говорив про її хвороби. Ні тренери, ні президент федерації.
Виходить, що половину збору в Казахстані Семеренко прохворіла, але було прийнято рішення цей факт промовчати, пише sportarena.
Сьогодні, 11 лютого, боротьбу за нагороди Пхнчхана-2018 розпочнуть українські чоловіки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій