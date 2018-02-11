Невдалий виступ Валі Семеренко в спринті пов'язаний з хворобою, яку замовчували?

Валентина Семеренко

Напередодні Олімпіади Валентина Семеренко хворіла 8 днів.

Про це розповіла сам біатлоністка в ефірі UA:Перший.

"Я перед цим (Олімпіадою, - ред) ще боліла, 8 днів. Це позначається на гонках, - зізналася Валя.

Також українка додала, що шокована своєю роботою на вогневих рубежах.

Нагадаємо, що Валя фінішувала лише 46-ю, показавши другий найгірший результат в сезоні.

Цікавими ці слова Валентини робить той факт, що ніхто раніше не говорив про її хвороби. Ні тренери, ні президент федерації.

Виходить, що половину збору в Казахстані Семеренко прохворіла, але було прийнято рішення цей факт промовчати, пише sportarena.

Сьогодні, 11 лютого, боротьбу за нагороди Пхнчхана-2018 розпочнуть українські чоловіки.