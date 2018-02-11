Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
756 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
11.02.2018  11:52

Невдалий виступ Валі Семеренко в спринті пов'язаний з хворобою, яку замовчували?

Валентина Семеренко

Напередодні Олімпіади Валентина Семеренко хворіла 8 днів.

Про це розповіла сам біатлоністка в ефірі UA:Перший.

"Я перед цим (Олімпіадою, - ред) ще боліла, 8 днів. Це позначається на гонках, - зізналася Валя.

Також українка додала, що шокована своєю роботою на вогневих рубежах.

Нагадаємо, що Валя фінішувала лише 46-ю, показавши другий найгірший результат в сезоні.

Цікавими ці слова Валентини робить той факт, що ніхто раніше не говорив про її хвороби. Ні тренери, ні президент федерації.

Виходить, що половину збору в Казахстані Семеренко прохворіла, але було прийнято рішення цей факт промовчати, пише sportarena.

Сьогодні, 11 лютого,  боротьбу за нагороди Пхнчхана-2018 розпочнуть українські чоловіки.
Читай також
Підручний перший з українців стартуватиме в спринтерській гонці в Пхенчхані
Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Пхенчхані
Пхенчхан-2018. Швидкісний спуск у чоловіків відмінили через буревій
Пхенчхан-2018. Український лижник Красовський не зміг закінчити гонку. Скіатлон закінчився тріумфом норвежців
Усі медалі Пхенчхана-2018 за 10 лютого
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ


Останні публікації
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон

Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Пхенчхані

 
11.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
10.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон

Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО

 
Усі публікації
Новини
12:12
Футбол. Уболівальники Андерлехта не хочуть бачити в команді екс-гравця Динамо
11:52
Біатлон. Невдалий виступ Валі Семеренко в спринті пов'язаний з хворобою, яку замовчували?
11:30
Біатлон. Підручний перший з українців стартуватиме в спринтерській гонці в Пхенчхані
11:15
Футбол. Зінченко проти Лестера: посередні оцінки від авторитетних ЗМІ та відео всіх дій українця
10:59
Футбол. Зідан: Реал покаже свій характер у грі з ПСЖ
10:38
Лижі. Пхенчхан-2018. Швидкісний спуск у чоловіків відмінили через буревій
10:20
Лижі. Пхенчхан-2018. Український лижник Красовський не зміг закінчити гонку. Скіатлон закінчився тріумфом норвежців
09:59
Футбол. Бельгійський талант випередив Мессі за важливим показником
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 






Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!