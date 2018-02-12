Відео онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Пхенчхані

Валентина Семеренко

12 лютого на Олімпійських іграх у Пхенчхані відбудеться жіноча гонка переслідування з біатлону.

У ній візьмуть участь три українки: Віта Семеренко (14 стартовий номер), Валя Семеренко (46) і Анастасія Меркушина (55).

Початок гонки - о 12:10.

Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.

Утім, нагадаємо, що гонка може і не відбутися через сильний вітер.