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13.02.2018  09:33

Велепец: Джима не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15

Юлія Джима

Попередня інформація про можливу неучасть Юлії Джими в мас-старті підтвердилась.

Про це повідомий головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Джима - 16-а в загальному заліку Кубка світу і не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15.Є шанс набрати хороші бали в індивідуальній гонці, але треба бути мінімум в топ-5", - цитує Велепеця Xsport.

Нагадаємо, раніше президент ФБУ Володимир Бринзак заявив, що Джима пропустить спринт і гонку переслідування, аби якогомога краще підготуватися саме до мас-старту.
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