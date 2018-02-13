Велепец: Джима не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15

Юлія Джима

Попередня інформація про можливу неучасть Юлії Джими в мас-старті підтвердилась.

Про це повідомий головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.

"Джима - 16-а в загальному заліку Кубка світу і не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15.Є шанс набрати хороші бали в індивідуальній гонці, але треба бути мінімум в топ-5", - цитує Велепеця Xsport.

Нагадаємо, раніше президент ФБУ Володимир Бринзак заявив, що Джима пропустить спринт і гонку переслідування, аби якогомога краще підготуватися саме до мас-старту.