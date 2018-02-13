732 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 09:33
Велепец: Джима не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15
|Юлія Джима
Попередня інформація про можливу неучасть Юлії Джими в мас-старті підтвердилась.
Про це повідомий головний тренер жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець.
"Джима - 16-а в загальному заліку Кубка світу і не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15.Є шанс набрати хороші бали в індивідуальній гонці, але треба бути мінімум в топ-5", - цитує Велепеця Xsport.
Нагадаємо, раніше президент ФБУ Володимир Бринзак заявив, що Джима пропустить спринт і гонку переслідування, аби якогомога краще підготуватися саме до мас-старту.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій