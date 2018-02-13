1440 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 11:01
Олімпійський атлет із Росії втікав від журналістів через паркан
|Антон Бабіков
Російський біатлоніст Антон Бабіков уникнув спілкування з журналістами після гонки переслідування на Олімпіаді-2018.
Атлет з Росії, щоб уникнути спілкування з журналістами, переліз через огорожу в мікст-зоні, пише Совєтскій спорт.
Нагадаємо, росіянин посів 40-е місце в гонці.
У жіночій гонці переслідування найкраща з українок Віта Семеренко посіла 18-те місце.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій