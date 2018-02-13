Олімпійський атлет із Росії втікав від журналістів через паркан

Антон Бабіков

Російський біатлоніст Антон Бабіков уникнув спілкування з журналістами після гонки переслідування на Олімпіаді-2018.

Атлет з Росії, щоб уникнути спілкування з журналістами, переліз через огорожу в мікст-зоні, пише Совєтскій спорт.

Нагадаємо, росіянин посів 40-е місце в гонці.

У жіночій гонці переслідування найкраща з українок Віта Семеренко посіла 18-те місце.