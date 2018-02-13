783 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]13.02.2018 21:21
Жіноча індивідуальна гонка у Пхенчхані: Джима дебютує на Іграх, Віта Семеренко бере паузу
|Юлія Джима (ліворуч) та Валя Семеренко візьмуть участь в індивідуальній гонці/biathlon.com.ua
Українка Юлія Джима потрапила у склад збірної на індивідуальну гонку на Олімпійських іграх у Пхенчхані.
Таким чином, це буде дебют Джими на ОІ-2018.
Також стало відомо, що крім Джими у цьому старті Україну представлятиме Валя Семеренко, Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина. Що стосується Віти Семеренко, яка покала найкращий результат серед українок у спринті та персьюті, то її немає у заявці, пише XSport.
Додамо, що гонка розпочнеться 14 лютого о 13:05
Раніше стало відомо, що Юлія Джима ризикує пропустити мас-старт через помилку тренерського штабу.
Як відомо, Джима планувала виступити на Іграх саме в індивідуалці та мас-старті.
Читай також
Останні публікації
12.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон
Біатлон
Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
13.02.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій