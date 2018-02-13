Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
783 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
13.02.2018  21:21

Жіноча індивідуальна гонка у Пхенчхані: Джима дебютує на Іграх, Віта Семеренко бере паузу

 Юлія Джима (ліворуч) та Валя Семеренко візьмуть участь в індивідуальній гонці/biathlon.com.ua

Українка Юлія Джима потрапила у склад збірної на індивідуальну гонку на Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Таким чином, це буде дебют Джими на ОІ-2018. 

Також стало відомо, що крім Джими у цьому старті Україну представлятиме Валя Семеренко, Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина. Що стосується Віти Семеренко, яка покала найкращий результат серед українок у спринті та персьюті, то її немає у заявці, пише XSport

Додамо, що гонка розпочнеться 14 лютого о 13:05

Раніше стало відомо, що Юлія Джима ризикує пропустити мас-старт через помилку тренерського штабу.

Як відомо, Джима планувала виступити на Іграх саме в індивідуалці та мас-старті.
Читай також
Джима та Підгрушна пропустять спринт в Антгольці
В індивідуальній гонці в Рупольдінгу Джима зупинилася за крок від медалі
Джима та Реш посіли 5 місце в Різдвяній гонці
Усі медалі Пхенчхана-2018 за 12 лютого
Прима: На жаль, погода у Пхенхчані не радує
Дальмайєр виграла друге золото Пхенчхану в гонці переслідування, Віта Семеренко - 18-та


Останні публікації
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
12.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
11.02.2018 - Champion.com.ua
Біатлон

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані

 
Усі публікації
Новини
00:47
Футбол. У Динамо пояснили ситуацію із скандальним новачком
00:36
Біатлон. Стало відомо, в яких гонках у Пхенчхані візьме участь лідер збірної України
00:07
Футбол. Динамо прибуло в Афіни на матч Ліги Європи. ФОТО
13.02.2018
23:36
Футбол. Ман Сіті розгромив Базель, Ювентус та Тоттенгем влаштували гольову феєрію. Перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
23:17
Олімпіада. Розклад виступу українців на ОІ-2018 на 14-е лютого
23:03
Футбол. "Маріупольська справа" у CAS: відомий агент повідомив про доволі м'який вердикт для Динамо
22:43
Біатлон. Бринзак роз'яснив скандальну ситуацію із Джимою та гонкою із мас-стартом
22:07
Футбол. Црвена Звезда розійшлася миром із ЦСКА у першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!