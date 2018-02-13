Жіноча індивідуальна гонка у Пхенчхані: Джима дебютує на Іграх, Віта Семеренко бере паузу

Юлія Джима (ліворуч) та Валя Семеренко візьмуть участь в індивідуальній гонці/biathlon.com.ua

Українка Юлія Джима потрапила у склад збірної на індивідуальну гонку на Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Таким чином, це буде дебют Джими на ОІ-2018.

Також стало відомо, що крім Джими у цьому старті Україну представлятиме Валя Семеренко, Ірина Варвинець та Анастасія Меркушина. Що стосується Віти Семеренко, яка покала найкращий результат серед українок у спринті та персьюті, то її немає у заявці, пише XSport.

Додамо, що гонка розпочнеться 14 лютого о 13:05

Раніше стало відомо, що Юлія Джима ризикує пропустити мас-старт через помилку тренерського штабу.

Як відомо, Джима планувала виступити на Іграх саме в індивідуалці та мас-старті.