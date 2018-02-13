Бринзак роз'яснив скандальну ситуацію із Джимою та гонкою із мас-стартом

Юлія Джима/biathlon.com.ua

Юлія Джима може не потрапити у гонку із масовим стартом на ОІ-2018 через те, що у тренерському штабі не повністю володіли певними технічними нюансами.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Те, що Джима буде стартувати в мас-старті замість Юрлової (Єкатєріна Юрлова, біатлоністка з Росії - ред.), мені повідомив тренер. Але ми ж не можемо всі нюанси знати. Він подумав, що тут така ж процедура як на Кубку світу, а на Олімпійських іграх зовсім по-іншому. Я сьогодні дзвонив віце-президенту IBU Майгурову, він також не в курсі, потрібно уточнювати у технічного керівника. Тому я ще сам до кінця не знаю, не маю відповіді від IBU. Мені пообіцяли зателефонувати, уточнити це питання", - заявив Бринзак.

Бринзак додав, що навіть, якби усі знали про цю ситуацію, Джима все одно не стартувала би у спринті.

"Вона була не готова до тієї гонки. Вони прийняли це рішення разом з тренером, я не втручався. Порахували, що боротися за медалі було неможливо після хвороби, це був тільки шостий день, як спустилися з гір в Казахстані, ще не пройшли акліматизацію. Було ризиковано бігти в той день, щоб потім це не вплинуло на виступи в інших гонках", - цитує Бринзака XSport.

<Нагадаємо, раніше ситуацію із Джимою прокоментував головний тренер жіночої збірної України Урош Велепець.

<Також стало відомо, що Джима візьме участь в індивідуальній гонці.