117 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.02.2018 00:28
Стало відомо, в яких гонках у Пхенчхані візьме участь лідер збірної України
|Віта Семеренко/НОК України
Дворазова медалістка Олімпійських ігор у Сочі Віта Семеренко візьме участь ще у трьох гонках на ОІ-2018.
14 лютого вона пропустить індивідуальну гонку на 15 км через бажання поберегти сили, повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак.
"Віта відпочиває, тому що їй ще бігти мас-старт і дві естафети, так що потрібно її поберегти, щоб вона змогла в головних для нас гонках добре виступити. У Кореї зараз така погана погода, що вона може не витримати, якщо буде бігти всю програму", - цитує Бринзака XSport.
Як відомо, Віта Семеренко зайняла 14-е місце у спринті, а також прийшла 18-ю до фінішу у персьюті.
Нагадаємо, стало відомо, що в індивідуальній гонці дебютує на Іграх-2018 Юлія Джима.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій