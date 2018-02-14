Стало відомо, в яких гонках у Пхенчхані візьме участь лідер збірної України

Віта Семеренко/НОК України

Дворазова медалістка Олімпійських ігор у Сочі Віта Семеренко візьме участь ще у трьох гонках на ОІ-2018.

14 лютого вона пропустить індивідуальну гонку на 15 км через бажання поберегти сили, повідомив президент ФБУ Володимир Бринзак.

"Віта відпочиває, тому що їй ще бігти мас-старт і дві естафети, так що потрібно її поберегти, щоб вона змогла в головних для нас гонках добре виступити. У Кореї зараз така погана погода, що вона може не витримати, якщо буде бігти всю програму", - цитує Бринзака XSport.

Як відомо, Віта Семеренко зайняла 14-е місце у спринті, а також прийшла 18-ю до фінішу у персьюті.

Нагадаємо, стало відомо, що в індивідуальній гонці дебютує на Іграх-2018 Юлія Джима.