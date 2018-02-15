430 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 12:42
Відео онлайн-трансляція чоловічої індивідуальної гонки у Пхенчхані
|Українці стартують у 20-кілометровій гонці/НОК України
15 лютого на ОІ-2018 у Пхенчхані відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 км, в якій візьме участь четверо українців.
Україна буде представлена Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Володимир Сємаков.
Початок гонки - о 13:20.
Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.
Зазначимо, що раніше українки провально виступили у жіночій індивідуальній гонці у Пхенчхані.
Читай також
Останні публікації
15.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
15.02.2018
Футбол
Футбол
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій