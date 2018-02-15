Відео онлайн-трансляція чоловічої індивідуальної гонки у Пхенчхані

Українці стартують у 20-кілометровій гонці/НОК України

15 лютого на ОІ-2018 у Пхенчхані відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на 20 км, в якій візьме участь четверо українців.

Україна буде представлена Сергій Семенов, Артем Прима, Артем Тищенко та Володимир Сємаков.

Початок гонки - о 13:20.

Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.

Зазначимо, що раніше українки провально виступили у жіночій індивідуальній гонці у Пхенчхані.