Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
56 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.02.2018  12:57

Американець жорстко висловився про проведення змагань у Росії

 

Проводити етап Кубку світу у російській Тюмені - неправильно, адже це ображає усіх спортсменів, які ніколи не використовували допінг.

Про це заявив американський біатлоніст Ловелл Бейлі, коментуючи недавнє рішення IBU про етап у Тюмені, а також змагань у Ханти-Мансійську

"Це ображає усіх чистих спортсменів. Таким рішенням виконком IBU промовляє до усього світу, що допинг для них не є проблемою", - цитує американця ESPN. 

Дев'ятий етап Кубка світу в Тюмені пройде з 22 по 25 березня, етапи Кубку IBU в Уваті і Ханти-Мансійську - 10-11 і 14-17 березня відповідно.

Як відомо, раніше Канада оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.

Раніше була інформація, що МОК довічно дискваліфікував 11 російських спортсменів.


Останні публікації
15.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
13.02.2018
Футбол

Ювентус - Тоттенгем. Хроніка і онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
12:30
Лижі. Українка потрапила у топ-50 у розділці, золото взяла норвежка Хага
12:06
Футбол. АЕК - Динамо: прогноз букмекерів на матч плей-офф Ліги Європи
11:47
Біатлон. Українки знову провалилися: золото в індивідуальній гонці у Пхенчхані несподівано бере шведка
11:31
Біатлон. Не знаю, що відбувається: українка розплакалася у прямому ефірі
11:12
Олімпіада. Сноубордист Вольтьє у борд-кросі приніс Франції третє золото Пхенчхана
10:51
Лижі. Свіндаль став олімпійським чемпіоном у швидкісному спуску, Ковбаснюк потрапив у топ-50
10:33
Біатлон. Відео онлайн-трансляція жіночої індивідуальної гонки у Пхенчхані
10:23
Олімпіада. Це суперздорово: українець розповів про історичний старт у Пхенчхані
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!