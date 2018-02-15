Американець жорстко висловився про проведення змагань у Росії

Проводити етап Кубку світу у російській Тюмені - неправильно, адже це ображає усіх спортсменів, які ніколи не використовували допінг.

Про це заявив американський біатлоніст Ловелл Бейлі, коментуючи недавнє рішення IBU про етап у Тюмені, а також змагань у Ханти-Мансійську.

"Це ображає усіх чистих спортсменів. Таким рішенням виконком IBU промовляє до усього світу, що допинг для них не є проблемою", - цитує американця ESPN.

Дев'ятий етап Кубка світу в Тюмені пройде з 22 по 25 березня, етапи Кубку IBU в Уваті і Ханти-Мансійську - 10-11 і 14-17 березня відповідно.

Як відомо, раніше Канада оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.

Раніше була інформація, що МОК довічно дискваліфікував 11 російських спортсменів.