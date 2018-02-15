56 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.02.2018 12:57
Американець жорстко висловився про проведення змагань у Росії
Проводити етап Кубку світу у російській Тюмені - неправильно, адже це ображає усіх спортсменів, які ніколи не використовували допінг.
Про це заявив американський біатлоніст Ловелл Бейлі, коментуючи недавнє рішення IBU про етап у Тюмені, а також змагань у Ханти-Мансійську.
"Це ображає усіх чистих спортсменів. Таким рішенням виконком IBU промовляє до усього світу, що допинг для них не є проблемою", - цитує американця ESPN.
Дев'ятий етап Кубка світу в Тюмені пройде з 22 по 25 березня, етапи Кубку IBU в Уваті і Ханти-Мансійську - 10-11 і 14-17 березня відповідно.
Як відомо, раніше Канада оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.
Раніше була інформація, що МОК довічно дискваліфікував 11 російських спортсменів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій