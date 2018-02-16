НОК Швеції заборонив відомому тренеру святкувати успіх біатлоністів на Іграх-2018 з алкоголем
|Вольфганг Піхлер
НОК Швеції заборонив тренеру святкувати успіх біатлоністів на Іграх-2018 з алкоголем
Тренер збірної Швеції Вольфганг Піхлер заявив, що відсвяткує олімпійське золото Ханни Оберг в індивідуальній гонці тортом.
Про це повідомляє Aftonbladet.
Після срібла Себастьяна Самуельссона в гонці переслідування німець в розмові з журналістами зізнався, що збирався випити пива за успіх свого спортсмена.
"Ми відсвяткуємо по-справжньому. З алкоголем", - сказав тоді Піхлер.
Наступного дня він згадав в інтерв'ю, що тренери команди попили пива ввечері.
Це викликало негайну реакцію Олімпійського комітету Швеції, який вказав на нульову терпимість в команді щодо алкоголю, пише Трибуна.
За тренера заступився відомий шведський журналіст Патрік Еквалл.
"Ми не можемо постійно бути такими правильними. Дайте йому випити пива. Йому 63, він не швед і з відмінним почуттям гумору", - заявив Еквалл.
Нагадаємо, що українські біатлоністи навдало виступили в індивідуальній гонці на Іграх-2018.
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