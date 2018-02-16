НОК Швеції заборонив відомому тренеру святкувати успіх біатлоністів на Іграх-2018 з алкоголем

Вольфганг Піхлер

НОК Швеції заборонив тренеру святкувати успіх біатлоністів на Іграх-2018 з алкоголем

Тренер збірної Швеції Вольфганг Піхлер заявив, що відсвяткує олімпійське золото Ханни Оберг в індивідуальній гонці тортом.

Про це повідомляє Aftonbladet.

Після срібла Себастьяна Самуельссона в гонці переслідування німець в розмові з журналістами зізнався, що збирався випити пива за успіх свого спортсмена.

"Ми відсвяткуємо по-справжньому. З алкоголем", - сказав тоді Піхлер.

Наступного дня він згадав в інтерв'ю, що тренери команди попили пива ввечері.

Це викликало негайну реакцію Олімпійського комітету Швеції, який вказав на нульову терпимість в команді щодо алкоголю, пише Трибуна.

За тренера заступився відомий шведський журналіст Патрік Еквалл.

"Ми не можемо постійно бути такими правильними. Дайте йому випити пива. Йому 63, він не швед і з відмінним почуттям гумору", - заявив Еквалл.

Нагадаємо, що українські біатлоністи навдало виступили в індивідуальній гонці на Іграх-2018.