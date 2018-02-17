Я поступлюся медаллю старшому брату: олімпійський чемпіон в індивідуалці зробив гучну заяву

Тар'є (ліворуч) та Йоганнес Бьо

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бьо зізнався готовий поступитися перемогу своєму брату Тар'є, якщо йому доведеться боротися з ним за медаль на Олімпіаді-2018.

Про це заявив сам Бьо-молодший виданню Dagbladet.

"Моїм найбільшим бажанням перед Іграми було те, щоб Тар'є взяв олімпійське золото. На другому місці було золото для мене самого", - заявив біатлоніст.

"Бажання номер два виповнилося. Якщо Тар'єю візьме не золото, а іншу медаль, це буде здорово", - продовжив Йоганнес.

"В очній боротьбі з Тар'є за медаль, я поступлюся йому", - цитує Бьо-молодшого Трибуна.

Сам же Тар'є хоче виграти медаль лише в чесній спортивній боротьбі.

"Він досить божевільний, щоб так вчинити. Я сказав Йоханнес, що якщо візьму золото, то лише тому, що його заслужив. Якщо буду кращим. Якщо ми потрапимо в таку ситуацію, то я сподіваюся на хорошу і чесну братську дуель", - зазначив Тар'є Бьо.

Нагадаємо, що Йоганнес Бьо став Олімпійським чемпіоном Пханчхана-2018 в індивідуальній гонці на 20 км.