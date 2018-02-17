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17.02.2018  12:43

Відео онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Пхенчхані

Віта (праворуч) та Валя Семеренко

17 лютого на ОІ-2018 у Пхенчхані відбудеться жіночий мас-старт на 12,5км, в якій візьмут участь дві українки.

Віта Семеренко стартуватиме під 12-м номером, а Валентина Семеренко під 14-м.

Початок гонки - о 13:15 за київським часом.

Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.

Слід зазначити, що це останній шанс для українських дівчат виграти медаль в особистій гонці.

Наразі, найвищим досягненням українок на Іграх у Пхенчхані є 14-те місце Віти Семеренко в спринті.

Нагадаємо, що індивідуальну гонку на 15 км у жінок сенсаційно виграла Ханна Еберг зі Швеції.
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