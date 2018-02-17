291 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.02.2018 12:43
Відео онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Пхенчхані
|Віта (праворуч) та Валя Семеренко
17 лютого на ОІ-2018 у Пхенчхані відбудеться жіночий мас-старт на 12,5км, в якій візьмут участь дві українки.
Віта Семеренко стартуватиме під 12-м номером, а Валентина Семеренко під 14-м.
Початок гонки - о 13:15 за київським часом.
Онлайн-трансляція працюватиме за цим посиланням.
Слід зазначити, що це останній шанс для українських дівчат виграти медаль в особистій гонці.
Наразі, найвищим досягненням українок на Іграх у Пхенчхані є 14-те місце Віти Семеренко в спринті.
Нагадаємо, що індивідуальну гонку на 15 км у жінок сенсаційно виграла Ханна Еберг зі Швеції.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій