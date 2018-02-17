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17.02.2018  13:58

Сестри Семеренко невдало виступили у мас-старті на ОІ-2018, Кузьміна виграла золото

Анастасія Кузьміна

Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна виграла золото нагороду в гонці з масовим стартом у Пхенчхані.

Срібну нагороду виборола білоруска Дарья Домрачева. Бронза дісталася норвежці Тіріль Екгофф.

Невдало виступили українки Валентина та Віта Семернко, посівши 19-те та 24-те місця відповідно.

Слід додати, що Кузьміна виграла золоту медаль не третіх Олімпійських іграх поспіль.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Біатлон

Жінки

Мас-старт, 12,5 км

17лютого

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина, 0+0+0+1) 35:23.0
2. Дарья Домрачева (Білорусь, 0+0+1+0) +18.8
3. Тіріль Экгофф (Норвегія, 1+0+1+0) +27.7
...
19. Валя Семеренко (1+0+0+0) +2:16.9
24. Віта Семеренко (0+0+3+0) +3:02.3

Нагадаємо, що українці вкрай невдало виступають в Пхенчхані, немаючи навіть потрапляння до 10-ки найкращих.
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