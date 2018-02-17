Сестри Семеренко невдало виступили у мас-старті на ОІ-2018, Кузьміна виграла золото
|Анастасія Кузьміна
Словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна виграла золото нагороду в гонці з масовим стартом у Пхенчхані.
Срібну нагороду виборола білоруска Дарья Домрачева. Бронза дісталася норвежці Тіріль Екгофф.
Невдало виступили українки Валентина та Віта Семернко, посівши 19-те та 24-те місця відповідно.
Слід додати, що Кузьміна виграла золоту медаль не третіх Олімпійських іграх поспіль.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Біатлон
Жінки
Мас-старт, 12,5 км
17лютого
1. Анастасія Кузьміна (Словаччина, 0+0+0+1) 35:23.0
2. Дарья Домрачева (Білорусь, 0+0+1+0) +18.8
3. Тіріль Экгофф (Норвегія, 1+0+1+0) +27.7
...
19. Валя Семеренко (1+0+0+0) +2:16.9
24. Віта Семеренко (0+0+3+0) +3:02.3
Anastasiya Kuzmina #SVK has won the #Biathlon 12.5km mass start #gold medal! Slovakia's first win at #PyeongChang2018 👏— Olympic Channel (@olympicchannel) 17 лютого 2018 р.
More #PyeongChang2018 results here: https://t.co/QlIJgYRdaS pic.twitter.com/pjAgDFhi2O
Нагадаємо, що українці вкрай невдало виступають в Пхенчхані, немаючи навіть потрапляння до 10-ки найкращих.
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