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20.02.2018  12:43

Відео-онлайн трансляція змішаної естафети у Пхенчхані

Юлія Джима

20 лютого, о 13:15 за київским часом на Олімпійських іграх розпочнеться змішана естафета.

Збірна України у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Дмитра Підручного та Артема Прими отримала 10-й стартовий номер.

Пряму трансляцію гонки можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що сестри Семеренко невдало виступили у мас-старті на 12,5 км.
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