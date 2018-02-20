837 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]20.02.2018 12:43
Відео-онлайн трансляція змішаної естафети у Пхенчхані
|Юлія Джима
20 лютого, о 13:15 за київским часом на Олімпійських іграх розпочнеться змішана естафета.
Збірна України у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Дмитра Підручного та Артема Прими отримала 10-й стартовий номер.
Пряму трансляцію гонки можна подивитися за цим посиланням.
Нагадаємо, що сестри Семеренко невдало виступили у мас-старті на 12,5 км.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій