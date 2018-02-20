Відео-онлайн трансляція змішаної естафети у Пхенчхані

Юлія Джима

20 лютого, о 13:15 за київским часом на Олімпійських іграх розпочнеться змішана естафета.

Збірна України у складі Ірини Варвинець, Юлії Джими, Дмитра Підручного та Артема Прими отримала 10-й стартовий номер.

Пряму трансляцію гонки можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, що сестри Семеренко невдало виступили у мас-старті на 12,5 км.