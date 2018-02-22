Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
951 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
22.02.2018  12:52

Де дивитися жіночу естафету у Пхенчхані

Анастасія Меркушина буде фінішувати за українок в естафеті


22 лютого, на Олімпійських іграх відбудеться найбільш очікувана для українських уболівальників гонка - жіноча естафета 4х6 км.

Українські дівчата (Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина) заявлені в гонку під четвертим стартовим номером.

Початок естафети о 13:15 за київським часом.

Зазначимо, що до початку Ігор-2018 українки вважалися одними з фаворитами естафети, але невдалий виступ наших спортсменів у Пхенчхані сплутав уболівальникам усі карти.

Пряму трансляцію гонки можна подивитися за цим посиланням.

Додамо, що українські біатлоністи вкрай невдало виступають у Пхенчхані.
Читай також
Жіноча індивідуальна гонка у Пхенчхані: Джима дебютує на Іграх, Віта Семеренко бере паузу
Велепец: Джима не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15
Джима та сестри Семеренко візьмуть участь у мас-старті в Антгольці
Джима та Підгрушна пропустять спринт в Антгольці
Велепец: Джима не зможе стартувати в мас-старті за квотою топ-15
Джима та сестри Семеренко візьмуть участь у мас-старті в Антгольці
Джима та Підгрушна пропустять спринт в Антгольці
Джима може пропустити наступний сезон
Юлія Джима потрапила на квіткову церемонію в гонці переслідування. Усі п'ять українок увійшли до топ-25




Останні публікації
22.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14:57
Теніс. Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Дубаї
14:41
Біатлон. Збірна України не потрапила в топ-10 жіночої естафети в Пхенчхані
14:29
Ковзанярський спорт. У шорт-треку на дистанції 500 м золото ОІ-2018 з новим рекордом виграв китаєць
14:20
Футбол. Карпати хочуть отримати за свого нападника 250 тис євро
13:28
Футбол. Український хавбек працевлаштувався в Білорусі
13:08
Футбол. Мессі дотепно потролив Фабрегаса. ВІДЕО
12:52
Біатлон. Де дивитися жіночу естафету у Пхенчхані
12:37
Футбол. Барселона планує заробляти мільярд євро за сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!