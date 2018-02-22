951 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]22.02.2018 12:52
Де дивитися жіночу естафету у Пхенчхані
|Анастасія Меркушина буде фінішувати за українок в естафеті
22 лютого, на Олімпійських іграх відбудеться найбільш очікувана для українських уболівальників гонка - жіноча естафета 4х6 км.
Українські дівчата (Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина) заявлені в гонку під четвертим стартовим номером.
Початок естафети о 13:15 за київським часом.
Зазначимо, що до початку Ігор-2018 українки вважалися одними з фаворитами естафети, але невдалий виступ наших спортсменів у Пхенчхані сплутав уболівальникам усі карти.
Пряму трансляцію гонки можна подивитися за цим посиланням.
Додамо, що українські біатлоністи вкрай невдало виступають у Пхенчхані.
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