Збірна України не потрапила в топ-10 жіночої естафети в Пхенчхані
У південнокорейському Пхенчхані відбулася жіноча естафета в рамках зимових Олімпійських ігор 2018 року.
Українські дівчата (Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина) фінішували на 11-му місці.
Золото в гонці виборола команда Білорусі, срібною стала збірна Швеції, а бронза - у французів.
Раніше повідомлялося, що у змішаній естафеті наша команда була сьомою.
Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані
Біатлон
Естафета
Жінки
22 лютого
1. Білорусь (0 + 9) 1: 12: 03,4
2. Швеція (0 + 12) +10,7
3. Франція (0 + 14) +17,6
4. Норвегія (3+12) +29,7
5. Словаччина (1+9) +38,4
...
11. Україна (2 + 10) +1:41,4
[4-1]. Ірина Варвинець (0+0) (1+3) (17) +1:41.9;
[4-2]. Віта Семеренко (0+0) (0+3) (17) +2:24.1;
[4-3]. Юлія Джима (0+1) (0+1) (10) +1:06.3;
[4-4]. Анастасія Меркушина (0+2) (0+0) (11) +1:41.4.
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ
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