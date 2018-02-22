Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
226 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
22.02.2018  14:41

Збірна України не потрапила в топ-10 жіночої естафети в Пхенчхані

 

У південнокорейському Пхенчхані відбулася жіноча естафета в рамках зимових Олімпійських ігор 2018 року.

Українські дівчата (Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина) фінішували на 11-му місці.

Золото в гонці виборола команда Білорусі, срібною стала збірна Швеції, а бронза - у французів.

Раніше повідомлялося, що у змішаній естафеті наша команда була сьомою.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Біатлон

Естафета

Жінки

22 лютого

1. Білорусь (0 + 9) 1: 12: 03,4
2. Швеція (0 + 12) +10,7
3. Франція (0 + 14) +17,6
4. Норвегія (3+12) +29,7
5. Словаччина (1+9) +38,4

...

11. Україна (2 + 10) +1:41,4

[4-1]. Ірина Варвинець (0+0) (1+3) (17) +1:41.9;
[4-2]. Віта Семеренко (0+0) (0+3) (17) +2:24.1;
[4-3]. Юлія Джима (0+1) (0+1) (10) +1:06.3;
[4-4]. Анастасія Меркушина (0+2) (0+0) (11) +1:41.4.
Читай також
Де дивитися жіночу естафету у Пхенчхані
Керлінгісти з ОАР повернуть бронзову нагороду Пхенчхана в МОК
Золото Пхенчхану в бобслеї виграли німецькі спортсменки
Усі медалі Пхенчхана за 21 лютого, медальний залік




Останні публікації
22.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
15.02.2018
Футбол

АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14:57
Теніс. Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Дубаї
14:41
Біатлон. Збірна України не потрапила в топ-10 жіночої естафети в Пхенчхані
14:29
Ковзанярський спорт. У шорт-треку на дистанції 500 м золото ОІ-2018 з новим рекордом виграв китаєць
14:20
Футбол. Карпати хочуть отримати за свого нападника 250 тис євро
13:28
Футбол. Український хавбек працевлаштувався в Білорусі
13:08
Футбол. Мессі дотепно потролив Фабрегаса. ВІДЕО
12:52
Біатлон. Де дивитися жіночу естафету у Пхенчхані
12:37
Футбол. Барселона планує заробляти мільярд євро за сезон
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!