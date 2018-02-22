Збірна України не потрапила в топ-10 жіночої естафети в Пхенчхані

У південнокорейському Пхенчхані відбулася жіноча естафета в рамках зимових Олімпійських ігор 2018 року.

Українські дівчата (Ірина Варвинець, Віта Семеренко, Юлія Джима та Анастасія Меркушина) фінішували на 11-му місці.

Золото в гонці виборола команда Білорусі, срібною стала збірна Швеції, а бронза - у французів.

Раніше повідомлялося, що у змішаній естафеті наша команда була сьомою.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Біатлон

Естафета

Жінки

22 лютого

1. Білорусь (0 + 9) 1: 12: 03,4

2. Швеція (0 + 12) +10,7

3. Франція (0 + 14) +17,6

4. Норвегія (3+12) +29,7

5. Словаччина (1+9) +38,4

...

11. Україна (2 + 10) +1:41,4

[4-1]. Ірина Варвинець (0+0) (1+3) (17) +1:41.9;

[4-2]. Віта Семеренко (0+0) (0+3) (17) +2:24.1;

[4-3]. Юлія Джима (0+1) (0+1) (10) +1:06.3;

[4-4]. Анастасія Меркушина (0+2) (0+0) (11) +1:41.4.