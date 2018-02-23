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23.02.2018  12:38

Де дивитися чоловічу естафету на ОІ у Пхенчхані

 Дмитро Підручний (у центрі) буде завершувати естафетну гонку/НОК України

23 лютого чоловічою естафетною гонкою завершаться біатлонні змагання у Пхенчхані-2018. 

Україна буде представлена у змаганнях Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Володимиром Сємаковим та Дмитром Підручним.

Початок гонки о 13:15. 

Пряму трансляцію гонки можна подивитися за цим посиланням.

Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України фінішувала за межами топ-10 в естафеті. 

Тоді як у змішаній естафеті 20 лютого синьо-жовті показали найкращий результат серед усіх українських спортсменів на ОІ-2018 - сьоме місце.


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