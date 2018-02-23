674 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]23.02.2018 12:38
Де дивитися чоловічу естафету на ОІ у Пхенчхані
|Дмитро Підручний (у центрі) буде завершувати естафетну гонку/НОК України
23 лютого чоловічою естафетною гонкою завершаться біатлонні змагання у Пхенчхані-2018.
Україна буде представлена у змаганнях Артемом Примою, Сергієм Семеновим, Володимиром Сємаковим та Дмитром Підручним.
Початок гонки о 13:15.
Пряму трансляцію гонки можна подивитися за цим посиланням.
Нагадаємо, напередодні жіноча збірна України фінішувала за межами топ-10 в естафеті.
Тоді як у змішаній естафеті 20 лютого синьо-жовті показали найкращий результат серед усіх українських спортсменів на ОІ-2018 - сьоме місце.
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