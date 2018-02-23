Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
1393 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
23.02.2018  14:38

Шведи тріумфували в чоловічій естафеті на ОІ-2018, Україна фінішувала 9-ю

 Збірна Швеції виграла чоловічу естафету у Пхенчхані/скріншот

Збірна України фінішувала 9-ю в естафетній гонці на Олімпійських іграх у Пхенчхані

Перемогу у гонці здобули шведи. Друге місце зайняла збірна Норвегії, третє - Німеччина. 

Артем Прима та Сергій Семенов пройшли дистанцію без промахів, тоді як у Володимира Сємакова та Дмитро Підручний були змушені йти на штрафні кола. Проте Підручний на фініші зумів виграти очну боротьбу у словенця, вийшовши на 9-у сходинку. 

Цікаво, що Підручний став 5-м на своєму етапі.

Зимові Ігри XXIII Олімпіади у Пхенчхані

Біатлон

Естафета

Чоловіки

23 лютого

1. Швеція (Пеппі Фемлінг, Йеспер Нелін, Себастьян Самуельсон, Фредрік Ліндстрем) - 1: 15.16,5 (0 шт. Кіл + 7 доп. Патронів)
2. Норвегія (Ларс Хельге Біркеланн, Тар'єю Бе, Йоханнес Бе, Еміль Хегле Свендсен) - відставання 55,5 (1 + 12)
3. Німеччина (Ерік Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпа) - +2.07,1 (3 + 10)
4. Австрія (Тобіас Еберхард, Симон Едер, Юліан Еберхард, Домінік Ландертінгер) - 2.52,5 (2 + 11)
5. Франція (Сімон Детьє, Емільяно Жаклен, Мартен Фуркад, Антонен Гигон) - 3.26,6 (3 + 12)
6. США (Лоуелл Бейлі, Шон Догерті, Тім Берк, Лейф Нордгрен) - 3.50,2 (2 + 14)...
9. Україна (Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков, Дмитро Підручний) - 5.00,08 (2+9)

Нагадаємо, це була остання біатлонна гонка у Пхенчхані. Найкращим результатом українців стало 7-ме місце у змішаній естафеті.






Останні публікації
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
22.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані. ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 
21.02.2018
Футбол

Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

 
Усі публікації
Новини
14:59
Олімпіада. Чемпіон Пхенчхана Абраменко зробив особливий подарунок для Олімпійського музею. ФОТО
14:38
Біатлон. Шведи тріумфували в чоловічій естафеті на ОІ-2018, Україна фінішувала 9-ю
14:17
Футбол. Динамо зіграє проти Лаціо в 1/8 фіналу Ліги Європи. Інші пари
13:59
Футзал. У Києві відбудеться чемпіонат Європи із міні-футболу
13:44
Хокей. Диво на льоду: у мережі порівняли дві великі перемоги американського хокею. ФОТО
13:24
Теніс. Перша ракетка України продовжує відновлюватися після травми
12:59
Футбол. Викинути з літака на висоті: екс-гравець Атлетика емоційно висловився про російських фанатів
12:38
Біатлон. Де дивитися чоловічу естафету на ОІ у Пхенчхані
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!