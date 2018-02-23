Шведи тріумфували в чоловічій естафеті на ОІ-2018, Україна фінішувала 9-ю

Збірна Швеції виграла чоловічу естафету у Пхенчхані/скріншот

Збірна України фінішувала 9-ю в естафетній гонці на Олімпійських іграх у Пхенчхані.

Перемогу у гонці здобули шведи. Друге місце зайняла збірна Норвегії, третє - Німеччина.

Артем Прима та Сергій Семенов пройшли дистанцію без промахів, тоді як у Володимира Сємакова та Дмитро Підручний були змушені йти на штрафні кола. Проте Підручний на фініші зумів виграти очну боротьбу у словенця, вийшовши на 9-у сходинку.

Цікаво, що Підручний став 5-м на своєму етапі.

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23 лютого

1. Швеція (Пеппі Фемлінг, Йеспер Нелін, Себастьян Самуельсон, Фредрік Ліндстрем) - 1: 15.16,5 (0 шт. Кіл + 7 доп. Патронів)

2. Норвегія (Ларс Хельге Біркеланн, Тар'єю Бе, Йоханнес Бе, Еміль Хегле Свендсен) - відставання 55,5 (1 + 12)

3. Німеччина (Ерік Лессер, Бенедикт Долль, Арнд Пайффер, Симон Шемпа) - +2.07,1 (3 + 10)

4. Австрія (Тобіас Еберхард, Симон Едер, Юліан Еберхард, Домінік Ландертінгер) - 2.52,5 (2 + 11)

5. Франція (Сімон Детьє, Емільяно Жаклен, Мартен Фуркад, Антонен Гигон) - 3.26,6 (3 + 12)

6. США (Лоуелл Бейлі, Шон Догерті, Тім Берк, Лейф Нордгрен) - 3.50,2 (2 + 14)...

9. Україна (Артем Прима, Сергій Семенов, Володимир Сємаков, Дмитро Підручний) - 5.00,08 (2+9)

Нагадаємо, це була остання біатлонна гонка у Пхенчхані. Найкращим результатом українців стало 7-ме місце у змішаній естафеті.