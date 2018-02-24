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24.02.2018  12:44

Титулований норвежець зробив важливу заяву щодо бойкоту етапу Кубку світу у Росії

 Брати Бьо - Тар'є та Йоганнес

Якщо вже бойкотувати етап Кубку світу у російській Тюмені, то це має бути спільне рішення провідних біатлонних країн.

Таку заяву зробив олімпійський чемпіон Пхенчхана в індивідуальній гонці норвежець Йоганнес Бьо.

"Ми тривалий період часу були повністю зосереджені на Олімпіаді. Згодом подивимося, як все буде розвиватися. Якщо бойкот необхідний, то потрібно розглянути таку можливість, але тоді в ньому повинні брати участь всі найсильніші збірні. Це повинно бути спільне рішення", - цитує NRK Бьо. 

Нагадаємо, раніше конгрес IBU прийняв рішення залишити у календарі етап у Тюмені.

Дев'ятий етап Кубка світу в Тюмені пройде з 22 по 25 березня, етапи Кубку IBU в Уваті і Ханти-Мансійську - 10-11 і 14-17 березня відповідно.

Як відомо, раніше Канада оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.

Також жорстко прокоментував рішення IBU американець Ловелл Бейлі.






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