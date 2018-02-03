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03.02.2018  21:05

Кривонос показала 13-й результат в спринті на чемпіонаті Європи серед юніорів

Анна Кривонос

3-го лютого на чемпіонаті Європи серед юніорів в словенській Поклюці пройшли спринтерські гонки.

Найкращою з українок стала Анна Кривонос, яка фінішувала 13-ю.

Чемпіонат Європи серед юніорів

Поклюка, Словенія

Спринт

Юніорки

1. Валєрія Васнєцова (Росія) (0+1) 25:12.2
2. Поліна Шевніна (Росія) (0+1) +20.9
3. Софи Шово (Франція) (1+1) +38.6

...

13. Анна Кривонос (Україна) (0+2) +1:52.7
23. Крістіна Дмитренко (Україна) (0+0) +2:30.0
34. Любов Кипяченкова (Україна) (1+2) +3:07.0
40. Валерія Дмитренко (Україна) (1+1) +3:14.4
60. Анна Коваленко (Україна) (1+3) +4:17.2
72. Мар'яна Брикайло (Україна) (2+0) +5:44.6

Як відомо, раніше в мережу потрапили фото умов проживання Кривонос.
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