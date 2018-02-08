Стало відомо, хто з українок виступить в жіночому спринті на ОІ-2018

Юлія Джима

Тренерський штаб збірної України визначився зі складом, який виступить в першій гонці на Олімпіаді 2018.

В спринті на 7,5 кілометрів побіжать Юлія Джима, Валя Семернко, Віта Семеренко, а також Анастасія Меркушина. Відзначимо, що для останньої Ігри-2018 стануть дебютними.

Також повідомляється, що новоспечена чемпіонка Європи в спринті Ірина Варвинець, а також капітан команди Олена Підгрушна пропустять першу гонку, пише XSPORT.ua,

Раніше була інформація, що Підгрушна понесе прапор на відкритті ОІ-2018.

Також напередодні українські біатлоністки показали умови проживання в Пхенчхані.