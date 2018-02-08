738 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]08.02.2018 22:04
Стало відомо, хто з українок виступить в жіночому спринті на ОІ-2018
|Юлія Джима
Тренерський штаб збірної України визначився зі складом, який виступить в першій гонці на Олімпіаді 2018.
В спринті на 7,5 кілометрів побіжать Юлія Джима, Валя Семернко, Віта Семеренко, а також Анастасія Меркушина. Відзначимо, що для останньої Ігри-2018 стануть дебютними.
Також повідомляється, що новоспечена чемпіонка Європи в спринті Ірина Варвинець, а також капітан команди Олена Підгрушна пропустять першу гонку, пише XSPORT.ua,
Раніше була інформація, що Підгрушна понесе прапор на відкритті ОІ-2018.
Також напередодні українські біатлоністки показали умови проживання в Пхенчхані.
Останні публікації
07.02.2018 - Андрій Твердохліб
Олімпіада
Олімпіада
Від Ліллегаммера до Сочі. Чемпіон згадує всі українські медалі на зимових Олімпійських іграх
06.02.2018
Футзал
Футзал
Україна - Іспанія. Хроніка та онлайн матчу 1/4 фіналу ЧЄ-2018
08.02.2018
Олімпіада. Україна 9-го лютого стартує на ОІ-2018
|
29.03.2017
Підгрушна: Для всіх був шоком мій реальний фізичний стан під час сезону
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій