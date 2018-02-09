Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона





9 лютого о 12:50 за київским часом в Пхенчхані (Південна Корея) розпочнеться церемонія відкриття XXIII зимових Олімпійських ігор.

Чемпіон намагається розібратися, які медальні шанси мають українські спортсмени.

Загалом, на ОІ-2018 потрапило 33 українських атлета в 9-ти видах спорту.

Як і завжди головна наша медальна надія - це біатлон, а якщо бути більш точними, то біатлон жіночий.

До складу збірної України потрапило 6 біатлоністок: Віта та Валя Семеренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Ірина Варвинець і Олена Підгрушна.

Звичайно ж головні наші сподівання на естафету 4х6 км, де ми є діючими чемпіонами Олімпіади.

Українські дівчата дуже вдало розпочали сезон 2017/2018 років.

Юлія Джима та Віта Семеренко мають в своєму активі по дві бронзові нагороди на етапах Кубку світу цього сезону.

А ще було кілька четвертих місць та безлічь потраплань на квіткову церемонії (у квіти потраплають 6 найкращих спортсменок у гонці - ред).

Ну, і звичайно ж було срібло в Гохфільценській естафеті. Віта Семеренко, Юлія Джима, Валя Семеренко та Олена Підгрушна поступилися лише німкеням.

І хоча останні передолімпійські старти українки провели невиразно, українські тренери нас запевнили, що другий пік форми прийдеться саме на Олімпіаду.

Крім естафети, українські біатлоністки здатні боротися за медалі в кожній із особистих гонок.

Медальний прогноз Чемпіона: 1 срібло (жіноча естафета 4х6 км) та 1 бронза - спробуємо припустити, що найбільші шанси на медаль в особистій гонці має Віта Семеренко.

Капітан збірної України Олена Підгрушна увесь сезон більше хворіла аніж виступала, і як наслідок не дуже гарна форма напередодні Олімпіади.

Віта Семеренко

Тренерському штабу прийдеться добряче поламати голову, щоб визначитися з естафетною четвіркою.

Звичайно ж до естафети ще майже два тижні і все може трапитися, але потрапляння Підгрушної в естафету, наразі є малоймовірним.

Складність усієї ситуації полягає в тому, що 2-й та 4-й етапи були залізобетонними за Джимою та Підгрушною відповідно.

Як має виглядати наша естафетна четвірка прямо зараз. Прогноз Чемпіона: Ірина Варвинець, Юлія Джима, Валя Семеренко, Віта Семеренко.

Звичайно є варіанти з Анастасією Меркушиною замість Ірини Варвинець (обидві славляться влучною та швидкою стрільбою), а також четвертий етап Юлії Джими.

Для Насті Меркушиною ця Олімпіада перша у житті, а Джима вже давно бігає лише 2-й етап. І на нашу думку, 2-й етап у виконанні Юлії - це класика біатлону.

Та чи будуть ризикуваати наші тренери, а можливо до цього їх спонукає ситуція покаже час...

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