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250 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 13:58
Відео онлайн-трансляція одиночного міксту в Контіолахті
|Ірина Варвинець
У фінському Контіолахті продовжється етап Кубку світу.
На 10 березня заплановано дві змішані естафети: одиночна та класична.
Пряму трансляцію одиночної змішанки, в якій Україну представлятимуть Ірина Варвинець та Артем Тищенко, можна подивитися на нашому сайті:
Нагадаємо, що класична змішана естафета відбудеться пізніше, а саме о 17:45 за Києвом.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій