Відео онлайн-трансляція одиночного міксту в Контіолахті

Ірина Варвинець

У фінському Контіолахті продовжється етап Кубку світу.

На 10 березня заплановано дві змішані естафети: одиночна та класична.

Пряму трансляцію одиночної змішанки, в якій Україну представлятимуть Ірина Варвинець та Артем Тищенко, можна подивитися на нашому сайті:

Нагадаємо, що класична змішана естафета відбудеться пізніше, а саме о 17:45 за Києвом.