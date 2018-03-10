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59 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]10.03.2018 14:35
Журавок виграла срібло в індивідуальній гонці Кубку IBU
|Юлія Журавок
Юлія Журавок здобула срібло в індивідуальній гонці Кубку IBU, який проходить в російському Уваті.
Перемогу здобула росіянка Іріна Услугіна, бронза в іншої росіянки Євгєніі Павловой.
Кубок IBU
Уват, Росія
Жінки
Індивідуальна гонка, 15 км
10 березня
1. Іріна Услугіна (Росія, 0+0+0+1) 47:58,5
2. Юлія Журавок (Україна, 0+0+0+0) +27,5
3. Євгєнія Павлова (Росія, 0+1+0+0) +1:08,2
...
13. Ольга Абрамова (0+1+0+2) +3:31,3
28. Яна Бондарь (0+3+0+3) +6:15,2
35. Надія Бєлкіна (1+2+0+3) +7:51,6
Нагадаємо, що Юлія Джима посіла 4-те місце в спринті на етапі Кубку світу в Котіолахті.
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