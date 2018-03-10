Журавок виграла срібло в індивідуальній гонці Кубку IBU

Юлія Журавок

Юлія Журавок здобула срібло в індивідуальній гонці Кубку IBU, який проходить в російському Уваті.

Перемогу здобула росіянка Іріна Услугіна, бронза в іншої росіянки Євгєніі Павловой.

Кубок IBU

Уват, Росія

Жінки

Індивідуальна гонка, 15 км

10 березня

1. Іріна Услугіна (Росія, 0+0+0+1) 47:58,5

2. Юлія Журавок (Україна, 0+0+0+0) +27,5

3. Євгєнія Павлова (Росія, 0+1+0+0) +1:08,2

...

13. Ольга Абрамова (0+1+0+2) +3:31,3

28. Яна Бондарь (0+3+0+3) +6:15,2

35. Надія Бєлкіна (1+2+0+3) +7:51,6

Нагадаємо, що Юлія Джима посіла 4-те місце в спринті на етапі Кубку світу в Котіолахті.