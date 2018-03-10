Українці посіли четверте місце в одиночній естафеті на етапі Кубку світу в Контіолахті
|Ірина Варвинець (в центрі)
Ірина Варвинець та Артем Тищенко на останньому колі не змогли втриматися в призовій трійці в одиночній змішаній естафеті в Контіолахті.
Українці посіли 4-те місце.
Перемогу ж здобули французи, другу сходинку посіли австрійці, треті - норвежці.
Зазначимо, що український дует був найкращим на стрільбищі, використавши усього 5 додаткових патронів.
Кубок світу-2017/18
Контіолахті (Фінляндія)
Одиночна змішана естафета
10 березня
1. Франція (0+6) 33:29.1
2. Австрія (0+7) +2.4
3. Норвегія (1+11) +4.4
4. Україна (0+5) +10.8
5. Росія (0+8) +16.1
6. Італія (0+9) +21.5
7. Канада (0+6) +23.8
8. Японія (0+6) +34.2
Your Top 3 of the Single Mixed Relay:— IBU World Cup (@IBU_WC) 10 березня 2018 р.
🥇- @FedFranceSki
🥈- @OESVbiathlon
🥉- @NSSF_Biathlon pic.twitter.com/OU0uPQbCQi
Нагадаємо, що класична змішанка відбудеться 0 17:45.
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