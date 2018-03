Українці посіли четверте місце в одиночній естафеті на етапі Кубку світу в Контіолахті

Ірина Варвинець та Артем Тищенко на останньому колі не змогли втриматися в призовій трійці в одиночній змішаній естафеті в Контіолахті.

Українці посіли 4-те місце.

Перемогу ж здобули французи, другу сходинку посіли австрійці, треті - норвежці.

Зазначимо, що український дует був найкращим на стрільбищі, використавши усього 5 додаткових патронів.

Кубок світу-2017/18

Контіолахті (Фінляндія)

Одиночна змішана естафета

10 березня

1. Франція (0+6) 33:29.1

2. Австрія (0+7) +2.4

3. Норвегія (1+11) +4.4

4. Україна (0+5) +10.8

5. Росія (0+8) +16.1

6. Італія (0+9) +21.5

7. Канада (0+6) +23.8

8. Японія (0+6) +34.2

