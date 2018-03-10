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10.03.2018  19:20

Україна виграла срібло у змішаній естафеті в Контіолахті. ВІДЕО

Дмитро Підручний

10-го березня на етапі Кубка світу в Контіолахті пройшла змішана естафета.

Україна в складі Анастасії Меркушіно, Віти Семеренко, Артема Прими та Дмитра Підручного стала другою.

Українці стали кращими у стрільбі, використавши всього 3 додаткові патрони.

Золото тут виграли італійці, третє місце - у Норвегії.

Як відомо, напередодні українці посіли четверте місце в одиночній естафеті.

Кубок світу-2017/18

Контіолахті (Фінляндія)

Змішана естафета

10 березня

1. Італія (1+13) 1:15:08.3
2. Україна (0+3) +1.5

[10-1]. Анастасія Меркушина (0+0) (0+0) [7] +18.7
[10-2]. Віта Семеренко (0+1) (0+0) [3] +1.0
[10-3]. Артем Прима (0+1) (0+0) [4] +4.6
[10-4]. Дмитро Підручний (0+0) (0+1) [2] +1.5

3. Норвегія (0+9) +9.1
4. Росія (0+7) +16.9
5. Франція (2+6) +1:02.2





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