Україна виграла срібло у змішаній естафеті в Контіолахті. ВІДЕО
|Дмитро Підручний
10-го березня на етапі Кубка світу в Контіолахті пройшла змішана естафета.
Україна в складі Анастасії Меркушіно, Віти Семеренко, Артема Прими та Дмитра Підручного стала другою.
Українці стали кращими у стрільбі, використавши всього 3 додаткові патрони.
Золото тут виграли італійці, третє місце - у Норвегії.
Як відомо, напередодні українці посіли четверте місце в одиночній естафеті.
Кубок світу-2017/18
Контіолахті (Фінляндія)
Змішана естафета
10 березня
1. Італія (1+13) 1:15:08.3
2. Україна (0+3) +1.5
[10-1]. Анастасія Меркушина (0+0) (0+0) [7] +18.7
[10-2]. Віта Семеренко (0+1) (0+0) [3] +1.0
[10-3]. Артем Прима (0+1) (0+0) [4] +4.6
[10-4]. Дмитро Підручний (0+0) (0+1) [2] +1.5
3. Норвегія (0+9) +9.1
4. Росія (0+7) +16.9
5. Франція (2+6) +1:02.2
It's victory for @Fisiofficial - Lukas Hofer delivers a great final loop to get the win ahead of Dmytro Pidruchnyi from Ukraine and @tarjei_boe from @NSSF_Biathlon— IBU World Cup (@IBU_WC) 10 березня 2018 р.
Join us for the celebrations of the #KON18 Mixed Relay on https://t.co/Z1cUg23KzH very shortly. pic.twitter.com/DAhKfjFNeP
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій