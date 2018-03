Україна виграла срібло у змішаній естафеті в Контіолахті. ВІДЕО

10-го березня на етапі Кубка світу в Контіолахті пройшла змішана естафета.

Україна в складі Анастасії Меркушіно, Віти Семеренко, Артема Прими та Дмитра Підручного стала другою.

Українці стали кращими у стрільбі, використавши всього 3 додаткові патрони.

Золото тут виграли італійці, третє місце - у Норвегії.

Як відомо, напередодні українці посіли четверте місце в одиночній естафеті.

Кубок світу-2017/18

Контіолахті (Фінляндія)

Змішана естафета

10 березня

1. Італія (1+13) 1:15:08.3

2. Україна (0+3) +1.5

[10-1]. Анастасія Меркушина (0+0) (0+0) [7] +18.7

[10-2]. Віта Семеренко (0+1) (0+0) [3] +1.0

[10-3]. Артем Прима (0+1) (0+0) [4] +4.6

[10-4]. Дмитро Підручний (0+0) (0+1) [2] +1.5

3. Норвегія (0+9) +9.1

4. Росія (0+7) +16.9

5. Франція (2+6) +1:02.2

