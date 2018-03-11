Щастя просто не висловити: українка емоційно розповіла про срібло у змішаній естафеті

Виходячи на старт змішаної естафети на етапі Кубку світу у Контіолахті, українка Анастасія Меркушина була впевнена у своєму успіху.

Про це вона розповіла в інтерв'ю після гонки, в якій українська команда зайняла друге місце.

"Щастя просто не висловити словами! В цьому році у мене не було медалей - це перша, тому я дуже рада! Не знаю в чому секрет такої стрільби. Вчора я не дуже добре відпрацювала на рубежах, але сьогодні була впевнена, що все вийде! Це складно пояснити, але, заходячи на вогневий рубіж, знала - будуть нулі! Є щось всередині мене і це допомагає", - цитує Меркушину СпортАрена.