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924 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 10:59
Щастя просто не висловити: українка емоційно розповіла про срібло у змішаній естафеті
Виходячи на старт змішаної естафети на етапі Кубку світу у Контіолахті, українка Анастасія Меркушина була впевнена у своєму успіху.
Про це вона розповіла в інтерв'ю після гонки, в якій українська команда зайняла друге місце.
"Щастя просто не висловити словами! В цьому році у мене не було медалей - це перша, тому я дуже рада! Не знаю в чому секрет такої стрільби. Вчора я не дуже добре відпрацювала на рубежах, але сьогодні була впевнена, що все вийде! Це складно пояснити, але, заходячи на вогневий рубіж, знала - будуть нулі! Є щось всередині мене і це допомагає", - цитує Меркушину СпортАрена.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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