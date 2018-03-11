Визначився склад збірної України на жіночу гонку із мас-стартом у Контіолахті

Віта Семеренко

11 березня у фінському Контіолахті відбудеться гонка із масовим стартом у рамках етапу Кубку світу.

Україну представлятимуть Віта Семеренко, Юлія Джима та Валя Семеренко.

Змагання розпочнуться о 17:10.

Нагадаємо, напередодні Віта Семеренко та Анастасія Меркушина разом із Дмитром Підручним та Артемом Примою виграли срібло у змішаній естафеті.

Також раніше у Контіолахті Віта Семеренко та Юлія Джима увійшли у топ-10 спринтерської гонки.