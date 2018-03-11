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3617 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 11:59
Визначився склад збірної України на жіночу гонку із мас-стартом у Контіолахті
|Віта Семеренко
11 березня у фінському Контіолахті відбудеться гонка із масовим стартом у рамках етапу Кубку світу.
Україну представлятимуть Віта Семеренко, Юлія Джима та Валя Семеренко.
Змагання розпочнуться о 17:10.
Нагадаємо, напередодні Віта Семеренко та Анастасія Меркушина разом із Дмитром Підручним та Артемом Примою виграли срібло у змішаній естафеті.
Також раніше у Контіолахті Віта Семеренко та Юлія Джима увійшли у топ-10 спринтерської гонки.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій