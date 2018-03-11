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164 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 16:39
Відео онлайн-трансляція жіночого мас-старту на етапі Кубку світу в Контіолахті
У фінському Контіолахті продовжється етап Кубку світу.
11 березня відбудеться жіноча гонка із масовим стартом.
Україну представлятимуть сестри Віта та Валя Семеренко, а також Юлія Джима.
Нагадаємо, напередодні Віта Семеренко та Анастасія Меркушина разом із Дмитром Підручним та Артемом Примою виграли срібло у змішаній естафеті.
Також раніше у Контіолахті Віта Семеренко та Юлія Джима увійшли у топ-10 спринтерської гонки.
Пряму трансляцію гонки можна подивитися на нашому сайті. Початок гонки - о 17:10.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій