Відео онлайн-трансляція жіночого мас-старту на етапі Кубку світу в Контіолахті

У фінському Контіолахті продовжється етап Кубку світу.

11 березня відбудеться жіноча гонка із масовим стартом.

Україну представлятимуть сестри Віта та Валя Семеренко, а також Юлія Джима.

Нагадаємо, напередодні Віта Семеренко та Анастасія Меркушина разом із Дмитром Підручним та Артемом Примою виграли срібло у змішаній естафеті.

Також раніше у Контіолахті Віта Семеренко та Юлія Джима увійшли у топ-10 спринтерської гонки.

Пряму трансляцію гонки можна подивитися на нашому сайті. Початок гонки - о 17:10.