Гінц виграла мас-старт у Контіолахті, Джима - 14-та

Юлія Джима

11 березня на етапі Кубку світу у фінському Контіолахті відбулася жіноча гонка з масовим стартом.

Перемогу в ній здобула німкеня Ванесса Гінц, другу сходинку посіла італійка Ліза Вітоцци, а замкнула трійку француженка Анаїс Шевальє.

Найкращою серед українських біатлоністок стала Юлія Джима, яка фінішувала 14-ою.

Кубок світу

Сьомий етап

Контіолахт (Фінляндія)

Мас-старт

Жінки

11 березня

1. Ванесса Гінц (Німеччина) – 35:47.9 (0)

2. Ліза Віттоцци (Італія) – 13,5 (1)

3. Анаїс Шевальє (Франція) – 16,8 (1)

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14. Юлія Джима (Україна) – 1.28,6 (2)

17. Віта Семеренко (Україна) – 1.46,0 (3)

22. Валентина Семеренко (Україна) – 2.03,1 (3)

Нагадаємо, що Джима та Віта Семеренко увійшли у топ-10 спринту у Контіолахті.