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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]11.03.2018 17:58
Гінц виграла мас-старт у Контіолахті, Джима - 14-та
|Юлія Джима
11 березня на етапі Кубку світу у фінському Контіолахті відбулася жіноча гонка з масовим стартом.
Перемогу в ній здобула німкеня Ванесса Гінц, другу сходинку посіла італійка Ліза Вітоцци, а замкнула трійку француженка Анаїс Шевальє.
Найкращою серед українських біатлоністок стала Юлія Джима, яка фінішувала 14-ою.
Кубок світу
Сьомий етап
Контіолахт (Фінляндія)
Мас-старт
Жінки
11 березня
1. Ванесса Гінц (Німеччина) – 35:47.9 (0)
2. Ліза Віттоцци (Італія) – 13,5 (1)
3. Анаїс Шевальє (Франція) – 16,8 (1)
...
14. Юлія Джима (Україна) – 1.28,6 (2)
17. Віта Семеренко (Україна) – 1.46,0 (3)
22. Валентина Семеренко (Україна) – 2.03,1 (3)
Нагадаємо, що Джима та Віта Семеренко увійшли у топ-10 спринту у Контіолахті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій