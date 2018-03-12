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788 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]12.03.2018 09:24
Рішення остаточне: збірна Україна візьме участь в етапі Кубку світу у Росії
Збірна України візьме участь у заключному етапі Кубку світу, який відбудеться 22-25 березня у російській Тюмені.
Про це повідомив UA-Перший.
Стало відомо, що до тих біатлоністок, які виступали на етапі у фінському Контіолахті, приєднаються ще й Юлія Журавок та Ольга Абрамова - вони виступали на етапі Кубку IBU у Тюменській області.
Нагадаємо, бойкотувати етап у Тюмені будуть збірна Чехії та США.
Також заяву щодо бойкоту зробив один із лідерів світового біатлону норвежець Йоганнес Бьо.
Як відомо, раніше Канада оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.
Також жорстко прокоментував рішення IBU американець Ловелл Бейлі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій