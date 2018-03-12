Рішення остаточне: збірна Україна візьме участь в етапі Кубку світу у Росії

Збірна України візьме участь у заключному етапі Кубку світу, який відбудеться 22-25 березня у російській Тюмені.

Про це повідомив UA-Перший.

Стало відомо, що до тих біатлоністок, які виступали на етапі у фінському Контіолахті, приєднаються ще й Юлія Журавок та Ольга Абрамова - вони виступали на етапі Кубку IBU у Тюменській області.

Нагадаємо, бойкотувати етап у Тюмені будуть збірна Чехії та США.

Також заяву щодо бойкоту зробив один із лідерів світового біатлону норвежець Йоганнес Бьо.

Як відомо, раніше Канада оголосила про бойкот етапу Кубка світу в Тюмені.

Також жорстко прокоментував рішення IBU американець Ловелл Бейлі.