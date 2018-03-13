Міністр спорту Жданов: Я за бойкот етапу Кубку світу в Тюмені

Ігор Жданов

Міністр молоді та спорту України Ігор Жданов закликає своїх біатлоністів бойкотувати етап Кубку світу в російському Тюмені.

Про це він написав на своїй сторінці у фейсбук.

"Федерації біатлону США, Канади та Чехії заявили про бойкот етапу Кубку світу в Росії, Тюмені. Переконаний, що і наше біатлонне товариство має стати учасником цієї акції. Це позиція як міністра і громадянина - я за бойкот", - висловився функціонер.

"Росія - держава-агресор, яка окупувала частину нашої території. Росія - держава, де вживання допінгу стало одним з елементів національної спортивної політики. Думаю, що Федерація біатлону України прислухається до позиції міністра", - написав Жданов.

Раніше повідомлялося, що збірна Україна візьме участь в етапі Кубку світу у Росії.