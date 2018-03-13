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13.03.2018  19:18

Бринзак - росЗМІ: Необхідно, щоб загальна політична ситуація покращилася, а атмосфера перестала загострюватися

 

Для того, щоб Україна знову брала участь у змаганнях на території РФ, необхідна стабілізація у політичній ситуації.

Так в інтерв'ю російському виданню Спорт-Експрес прокоментував бойкот етапу Кубку світу у російській Тюмені президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Справді збірна України не приїде на етап Кубка світу з біатлону у Тюмень. Я зустрічався сьогодні з політиками, ми довго спілкувалися. У підсумку вирішили тимчасово відмовитися від участі в турнірах, що проходять в Росії", - розповів керманич української федерації. 

"Хочеться, щоб все змінилося. Щоб ми знову приїхали в Росію і в чесній боротьбі завойовували медалі. Потрібно, щоб загальна політична ситуація покращилася, атмосфера перестала загострюватися. Сподіваюся, все відновиться", - пояснив ситуацію Бринзак. 

При цьому Бринзак уточнив, що поки що Україна не буде представлена на жодних змаганнях у Росії. 

Нагадаємо, рішення про бойкот етапу Кубку світу у Тюмені, а також одного з етапів Кубку IBU у Ханти-Мансійську було прийнято Бринзаком та міністром молоді та спорту Ігор Ждановим після зустрічі 13 березня.





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