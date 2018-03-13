Бринзак - росЗМІ: Необхідно, щоб загальна політична ситуація покращилася, а атмосфера перестала загострюватися
Для того, щоб Україна знову брала участь у змаганнях на території РФ, необхідна стабілізація у політичній ситуації.
Так в інтерв'ю російському виданню Спорт-Експрес прокоментував бойкот етапу Кубку світу у російській Тюмені президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.
"Справді збірна України не приїде на етап Кубка світу з біатлону у Тюмень. Я зустрічався сьогодні з політиками, ми довго спілкувалися. У підсумку вирішили тимчасово відмовитися від участі в турнірах, що проходять в Росії", - розповів керманич української федерації.
"Хочеться, щоб все змінилося. Щоб ми знову приїхали в Росію і в чесній боротьбі завойовували медалі. Потрібно, щоб загальна політична ситуація покращилася, атмосфера перестала загострюватися. Сподіваюся, все відновиться", - пояснив ситуацію Бринзак.
При цьому Бринзак уточнив, що поки що Україна не буде представлена на жодних змаганнях у Росії.
Нагадаємо, рішення про бойкот етапу Кубку світу у Тюмені, а також одного з етапів Кубку IBU у Ханти-Мансійську було прийнято Бринзаком та міністром молоді та спорту Ігор Ждановим після зустрічі 13 березня.
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