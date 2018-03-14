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212 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 14:48
Бринзак про ситуацію з сайтом: Biathlon.com.ua був приватним, будемо робити свій
|Володимир Бринзак
Федерація біатлону України буде робити новий сайт.
Про це заявив президент ФБУ Володимир Бринзак, коментуючи ситуацію зі старим порталом.
"Сайт biathlon.com.ua був приватним. Ми тільки платили за технічні питання. Тільки власник-волонтер може коментувати ситуацію, яка склалася. Ми будемо робити свій сайт", - цитує Бринзака UA:БІАТЛОН.
Нагадаємо, раніше Бринзак звернувся до російських ЗМІ.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій