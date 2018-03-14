Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
212 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.03.2018  14:48

Бринзак про ситуацію з сайтом: Biathlon.com.ua був приватним, будемо робити свій

Володимир Бринзак

Федерація біатлону України буде робити новий сайт.

Про це заявив президент ФБУ Володимир Бринзак, коментуючи ситуацію зі старим порталом.

"Сайт biathlon.com.ua був приватним. Ми тільки платили за технічні питання. Тільки власник-волонтер може коментувати ситуацію, яка склалася. Ми будемо робити свій сайт", - цитує Бринзака UA:БІАТЛОН.

Нагадаємо, раніше Бринзак звернувся до російських ЗМІ. 





Читай також
Стало відомо, чи радився Бринзак із біатлоністками щодо бойкоту Кубку світу у Росії
Бринзак - росЗМІ: Необхідно, щоб загальна політична ситуація покращилася, а атмосфера перестала загострюватися
Бринзак роз'яснив скандальну ситуацію із Джимою та гонкою із мас-стартом
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
17:25
Футбол. Гравець Динамо про матч із Лаціо: Сидіти у захисті та відбиватися 90 хвилин не збираємось
16:58
Футбол. Екс-гравець Динамо: У збірну України не кличуть, але надію не втрачаю
16:42
Бокс. Швидкий та зосереджений: Ломаченко показав відео із тренувального табору
16:22
Інше. Саленко про заборону спортсменам виступати у Росії: Думаю, час все розсудить, все нормалізується
15:51
Футбол. Олімпік переглядає українського нападника
15:41
Інше. В Госдумі порадили українським спортсменам розглянути варіант переїзду в Росію
15:25
Футбол. Манчестер Сіті відмовиться від підписання гравця Шахтаря?
14:48
Біатлон. Бринзак про ситуацію з сайтом: Biathlon.com.ua був приватним, будемо робити свій
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!