Бринзак про ситуацію з сайтом: Biathlon.com.ua був приватним, будемо робити свій

Володимир Бринзак

Федерація біатлону України буде робити новий сайт.

Про це заявив президент ФБУ Володимир Бринзак, коментуючи ситуацію зі старим порталом.

"Сайт biathlon.com.ua був приватним. Ми тільки платили за технічні питання. Тільки власник-волонтер може коментувати ситуацію, яка склалася. Ми будемо робити свій сайт", - цитує Бринзака UA:БІАТЛОН.

Нагадаємо, раніше Бринзак звернувся до російських ЗМІ.