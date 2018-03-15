Відео онлайн-трансляція жіночого спринту на етапі Кубку світу в Голменколлені

Юлія Джима

15 березня стартував етап Кубку світу у норвезькому Голменколлені.

Так, першою відбудеться спринтерська гонка у жінок.

Україну там представлятимуть Валя Семеренко - їй дістався 27-й стартовий номер, Юлія Джима (32-й номер), Віта Семеренко (42), Анастасія Меркушина (46) та Ірина Варвинець (56).

Гонка розпочалася о 13:00.

Пряму трансляцію гонки можна подивитися на нашому сайті.