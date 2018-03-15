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126 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 13:35
Відео онлайн-трансляція жіночого спринту на етапі Кубку світу в Голменколлені
|Юлія Джима
15 березня стартував етап Кубку світу у норвезькому Голменколлені.
Так, першою відбудеться спринтерська гонка у жінок.
Україну там представлятимуть Валя Семеренко - їй дістався 27-й стартовий номер, Юлія Джима (32-й номер), Віта Семеренко (42), Анастасія Меркушина (46) та Ірина Варвинець (56).
Гонка розпочалася о 13:00.
Пряму трансляцію гонки можна подивитися на нашому сайті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій