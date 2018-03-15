Джима здобула бронзу в спринті Голменколлена





15 березня в норвезькому Голменколлені відбулася жіноча спринтерська гонка в межах етапу Кубку світу.

Українка Юлія Джима посіла третю сходинку, відстрілявши на нуль.

Перемогу здобула словачка Анастасія Кузьміна, а срібло дісталося білоруській спортсменці Дар'ї Домрачевій.

Інші українки Валя Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Варвинець фінішували за межами залікової зони.

Кубок світу

Восьмий етап

Голменколлен (Норвегія)

Спринт

Жінки

15 березня

1. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 21.31,8 (1)

2. Дар'я Домрачева (Білорусь) – 8,9 (0)

3. Юлія Джима (Україна) – 29,2 (0)

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59. Анастасія Меркушина (1+1) +2:29.4

65. Валентина Семеренко (0+2) +2:39.4

66. Віта Семеренко (1+2) +2:41.6

81. Ірина Варвинець (0+2) +3:16.9

Нагадаємо, що в Контіолахті Джима посіла 14 місце в мас-старті.