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190 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 15:40
Відео онлайн-трансляція чоловічого спринту на етапі Кубку світу в Голменколлені
|Артем Прима
15 березня стартував етап Кубку світу в норвезькому Голменколлені.
У чоловічій спринтерській гонці візьмуть участь п'ятеро українців: Дмитро Підручний (5), Артем Прима (30), Володимир Сємаков (52), Руслан Ткаленко (76), Артем Тищенко (93).
Початок гонки - о 15:45.
Нагадаємо, що в жіночому спринті Юлія Джима виграла бронзу.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій