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15.03.2018  17:11

Л’Абе Лунн виграв спринт у Голменколлені, Підручний - 21-й

Дмитро Підручний

15 березня в норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча спринтерська гонка в межах етапу Кубку світу.

Перемогу в ній здобув господар змагань, норвежець Генрік Л'абе Лунн, другим прибіг його співвітчизник Йоганнес Бьо, а замкнув трійку призерів француз Мартен Фуркад.

Найкращий серед українців Дмитро Підручний фінішував 21-м.

Кубок світу

Восьмий етап

Голменколлен (Норвегія)

Спринт

Чоловіки

15 березня

1. Генрік Л’Абе Лунн (Норвегія) – (0) 26.10,3 
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) – (1) +6,1 
2. Мартен Фуркад (Франція) – (0) +6,9 
...

21. Дмитро Підручний (0+1) +1:02.3;
33. Артем Прима (0+1) +1:20.0;
72. Володимир Сємаков (2+1) +2:31.4;
77. Руслан Ткаленко (2+0) +2:37.9;
95. Артем Тищенко (0+2) +4:19.7.

Нагадаємо, що в жіночому спринті Юлія Джима виграла бронзу.





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