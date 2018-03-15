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246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 17:11
Л’Абе Лунн виграв спринт у Голменколлені, Підручний - 21-й
|Дмитро Підручний
15 березня в норвезькому Голменколлені відбулася чоловіча спринтерська гонка в межах етапу Кубку світу.
Перемогу в ній здобув господар змагань, норвежець Генрік Л'абе Лунн, другим прибіг його співвітчизник Йоганнес Бьо, а замкнув трійку призерів француз Мартен Фуркад.
Найкращий серед українців Дмитро Підручний фінішував 21-м.
Кубок світу
Восьмий етап
Голменколлен (Норвегія)
Спринт
Чоловіки
15 березня
1. Генрік Л’Абе Лунн (Норвегія) – (0) 26.10,3
2. Йоганнес Бьо (Норвегія) – (1) +6,1
2. Мартен Фуркад (Франція) – (0) +6,9
...
21. Дмитро Підручний (0+1) +1:02.3;
33. Артем Прима (0+1) +1:20.0;
72. Володимир Сємаков (2+1) +2:31.4;
77. Руслан Ткаленко (2+0) +2:37.9;
95. Артем Тищенко (0+2) +4:19.7.
Нагадаємо, що в жіночому спринті Юлія Джима виграла бронзу.
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