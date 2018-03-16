В Україні не транслюватимуть тюменський етап Кубку світу з біатлону

Правління ПАТ НСТУ вирішило не транслювати етап Кубку світу з біатлону, який відбудеться в російському місті Тюмень.

Про це повідомляє офіційний сайт мовника.

"Суспільний мовник України транслював ці змагання на телеканалі UA:ПЕРШИЙ. Проте фінальний етап змагань, який пройде у Тюмені, не буде транслюватись, оскільки Російська Федерація є країною-агресором і показ цієї події може містити елементи пропаганди та нести загрозу інформаційній безпеці України", - йдеться у заяві.

"Крім того, команда Суспільного висловлює свою підтримку Федерації біатлону України щодо рішення про відмову збірної України від участі у фінальному етапі змагань на території Росії", - пише НСТУ.

Нагадаємо, що Мінспорту видало наказ, який забороняє українцям виступати на змаганнях у Росії.