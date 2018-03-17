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291 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]17.03.2018 14:53
Україна не змогла потрапити на подіум жіночої естафети у Голменколлені
Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубку світу у норвезькому Голменколлені.
Перемогу у гонці здобула Франція, друге місце зайняли німкені, третє - італійкі. При цьому у збірної України - понад 2 хвилини відставання від третього місця і понад 2,5 хвилини від переможця.
Україну у гонці представляли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима.
Кубок світу-2017/18
Голменколлен (Норвегія)
Естафета
Жінки
17 березня
1. Франція (0+6) 1:10:58.3
2. Німеччина (0+7) +14.4
3. Італія (0+8) +33.2
4. Норвегія (1+10) +1:26.5
5. Швейцарія (0+8) +1:54.2
6. Швеція (0+3) +2:27.2
…
8. Україна (0+11) +2:36.1
Нагадаємо, що раніше Джима здобула бронзу в спринті Голменколлена.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій