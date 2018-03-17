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17.03.2018  14:53

Україна не змогла потрапити на подіум жіночої естафети у Голменколлені

 

Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубку світу у норвезькому Голменколлені

Перемогу у гонці здобула Франція, друге місце зайняли німкені, третє - італійкі. При цьому у збірної України - понад 2 хвилини відставання від третього місця і понад 2,5 хвилини від переможця.  

Україну у гонці представляли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима.

Кубок світу-2017/18

Голменколлен (Норвегія)

Естафета

Жінки 

17 березня

1. Франція (0+6) 1:10:58.3
2. Німеччина (0+7) +14.4
3. Італія (0+8) +33.2
4. Норвегія (1+10) +1:26.5
5. Швейцарія (0+8) +1:54.2
6. Швеція (0+3) +2:27.2

8. Україна (0+11) +2:36.1

Нагадаємо, що раніше Джима здобула бронзу в спринті Голменколлена.





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