Україна не змогла потрапити на подіум жіночої естафети у Голменколлені

Жіноча збірна України фінішувала восьмою в естафеті на етапі Кубку світу у норвезькому Голменколлені.

Перемогу у гонці здобула Франція, друге місце зайняли німкені, третє - італійкі. При цьому у збірної України - понад 2 хвилини відставання від третього місця і понад 2,5 хвилини від переможця.

Україну у гонці представляли Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Джима.

Кубок світу-2017/18

Голменколлен (Норвегія)

Естафета

Жінки

17 березня

1. Франція (0+6) 1:10:58.3

2. Німеччина (0+7) +14.4

3. Італія (0+8) +33.2

4. Норвегія (1+10) +1:26.5

5. Швейцарія (0+8) +1:54.2

6. Швеція (0+3) +2:27.2

…

8. Україна (0+11) +2:36.1

Нагадаємо, що раніше Джима здобула бронзу в спринті Голменколлена.