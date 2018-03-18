Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Біатлон
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
593 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
18.03.2018  12:46

Відео онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Голменколлені

Юлія Джима

18 березня жіночою гонкою переслідування та чоловічою естафетою закінчиться 8-й етап Кубку світу, який проходить в Норвегії.

О 13:00 на старт вийдуть жінки.

Україну представлятимуть Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Пряму трансляцію гонки можна подивитися на нашому сайті:

Нагадаємо, що українки невдало виступили в естафеті.





Читай також
Джима та Меркушина виступлять у гонці переслідування в Голменколлені
Джима здобула бронзу в спринті Голменколлена
Гінц виграла мас-старт у Контіолахті, Джима - 14-та
Джима та Віта Семеренко увійшли у топ-10 спринту у Контіолахті
Джима вирішила завершити кар'єру через критику?
Джима розповіла, що їй завадило показати хороший результат на ОІ-2018
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14:18
Футбол. Зірковий хавбек Баварії зацікавив Манчестер Юнайтед
13:59
Футбол. Шахтар знайшов нового спортивного директора?
13:47
Біатлон. Джима потрапила на квіткову церемонію в Голменколлені, посівши 5-те місце в гонці переслідуванні
13:21
Футбол. Півзахисником Шахтаря цікавляться в Італії
12:59
Футзал. Ураган - Енергія. Відео онлайн-трансляція фіналу Кубку України
12:46
Біатлон. Відео онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Голменколлені
12:24
Футбол. Лідер Шахтаря потрапив на олівець до ПСЖ
12:08
Футбол. Суркіс хоче придбати Динамо з Бухареста?
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
11.02.2018

Хроніка та онлайн чоловічого спринту в Пхенчхані
Хроніка і онлайн жіночого спринту в Пхенчхані. ФОТО
Пхенчхан-2018. Скільки медалей візьме Україна на Іграх в Кореї. Прогноз Чемпіона
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!