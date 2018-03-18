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593 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]18.03.2018 12:46
Відео онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Голменколлені
|Юлія Джима
18 березня жіночою гонкою переслідування та чоловічою естафетою закінчиться 8-й етап Кубку світу, який проходить в Норвегії.
О 13:00 на старт вийдуть жінки.
Україну представлятимуть Юлія Джима та Анастасія Меркушина.
Пряму трансляцію гонки можна подивитися на нашому сайті:
Нагадаємо, що українки невдало виступили в естафеті.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій