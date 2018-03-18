Відео онлайн-трансляція жіночої гонки переслідування в Голменколлені

Юлія Джима

18 березня жіночою гонкою переслідування та чоловічою естафетою закінчиться 8-й етап Кубку світу, який проходить в Норвегії.

О 13:00 на старт вийдуть жінки.

Україну представлятимуть Юлія Джима та Анастасія Меркушина.

Пряму трансляцію гонки можна подивитися на нашому сайті:

Нагадаємо, що українки невдало виступили в естафеті.