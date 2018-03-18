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18.03.2018  13:47

Джима потрапила на квіткову церемонію в Голменколлені, посівши 5-те місце в гонці переслідуванні

Юлія Джима

Українка Юлія Джима посіла 5-ту сходинку в гонці переслідування в Голменколлені.

Слід відзначити значний прогрес Анастасії Меркушиної, яка зуміла відіграти 23 позиції та фінішувала 36-ю.

Перемогу ж здобула Дарья Домрачева з Білорусі.

Другу сходинку посіла словачка Анастасія Кузьміна, третя Сюзан Данклі зі Сполучених штатів Америки.

Кубок світу-2017/18

Голменколлен (Норвегія)

Гонка переслідування

Жінки

18 березня

1. Дарья Домрачева (Білорусь) – 30.37,4 (2)
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 9,2 (4)
3. Сюзан Данклі (США) – 29,5 (2)...
5. Юлія Джима (Україна) – 46,8 (2)...
36. Анастасія Меркушина (Україна) – 3.01,2 (1)

Нагадаємо, що напередодні Артем Прима посів лише 26-те місце в гонці переслідування.





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