Джима потрапила на квіткову церемонію в Голменколлені, посівши 5-те місце в гонці переслідуванні
|Юлія Джима
Українка Юлія Джима посіла 5-ту сходинку в гонці переслідування в Голменколлені.
Слід відзначити значний прогрес Анастасії Меркушиної, яка зуміла відіграти 23 позиції та фінішувала 36-ю.
Перемогу ж здобула Дарья Домрачева з Білорусі.
Другу сходинку посіла словачка Анастасія Кузьміна, третя Сюзан Данклі зі Сполучених штатів Америки.
Кубок світу-2017/18
Голменколлен (Норвегія)
Гонка переслідування
Жінки
18 березня
1. Дарья Домрачева (Білорусь) – 30.37,4 (2)
2. Анастасія Кузьміна (Словаччина) – 9,2 (4)
3. Сюзан Данклі (США) – 29,5 (2)...
5. Юлія Джима (Україна) – 46,8 (2)...
36. Анастасія Меркушина (Україна) – 3.01,2 (1)
Нагадаємо, що напередодні Артем Прима посів лише 26-те місце в гонці переслідування.
It's victory for @Darya Domaracheva in #HOL18 who wins the 10km pursuit ahead of Anastasiya Kuzmina and @USBiathlon's @SusanDunklee who gets her first podium of the season.— IBU World Cup (@IBU_WC) 18 березня 2018 р.
You can rewatch the thrilling women's pursuit on https://t.co/Z1cUg23KzH pic.twitter.com/PM574LXwu7
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