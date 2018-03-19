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19.03.2018  23:11

Лідер жіночої команди з біатлону збирається завершити кар'єру в 27 років


Українська біатлоністка Юлія Джима оголосила про можливе завершення кар'єри.

Про це повідомляє xsport.

"Швидше за все, це був останній для мене сезон. Я про це не хочу говорити. У кожного своє бачення, і я просто зрозуміла, що вже цей рівень переросла і треба йти далі", - сказала спортсменка.

"У кінці сезону форми як такої не було. Після хвороби важко за тиждень набрати форму, це взагалі нереально. Я бігала на такому ж рівні, як і на початку сезону. Звичайно, мені шкода, що в цьому році вийти на пік у мене так і не вийшло. Я так і не відчула цієї легкості", - зізналася біатлоністка.

"Але цьому була причина - хвороба, яка надовго затягнулася. Вона взагалі несподівано прийшла, та й не вчасно. Найголовніший старт сезону для мене був провальним, тому що до того моменту я не змогла знайти потрібні кондиції", - розповіла Джима.

Нагадаємо, що Джима потрапила на квіткову церемонію в Голменколлені, посівши 5-те місце в гонці переслідуванні.

Також Джима здобула бронзу в спринті Голменколлена.





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