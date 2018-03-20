Надія збірної України: Щоб виправити усі помилки знадобиться на один сезон
|Анастасія Меркушина
На роботу над помилками, яких українські біатлоністки припустилися цього сезону, піде декілька років.
Таку заяву зробила українська біатлоністка Анастасія Меркушина.
"Що стосується всього сезону, він пройшов дуже важко, і я сподіваюся, це тільки тому, що ми перепрацювали, перегоріли влітку. Ми бачимо помилки, і я сподіваюся, що ми їх виправимо. Я хочу попередити заздалегідь, що, на жаль, щоб виправити всі помилки за ці два роки, знадобиться не один сезон. Мені потрібно ще більше часу", - заявила Меркушина.
"Я не звикла програвати останнє коло, але це було щось незрозуміле. Я йшла через себе, через біль. Я розуміла, що ці секунди ось зараз потрібні, але я нічого не могла зробити. Це була таке перевантаження, що після фінішу я ледве ходила. Слава Богу, що фінішувала, якщо чесно", - цитує біатлоністку XSport.
Нагадаємо, раніше Меркушина пояснила, чому вона погано виступила на ОІ-2018.
Раніше повідомлялося, що Меркушина розплакалась після однієї із провальних гонок у Пхенчхані.
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