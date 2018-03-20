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20.03.2018  16:05

Надія збірної України: Щоб виправити усі помилки знадобиться на один сезон

 Анастасія Меркушина

На роботу над помилками, яких українські біатлоністки припустилися цього сезону, піде декілька років.

Таку заяву зробила українська біатлоністка Анастасія Меркушина.

"Що стосується всього сезону, він пройшов дуже важко, і я сподіваюся, це тільки тому, що ми перепрацювали, перегоріли влітку. Ми бачимо помилки, і я сподіваюся, що ми їх виправимо. Я хочу попередити заздалегідь, що, на жаль, щоб виправити всі помилки за ці два роки, знадобиться не один сезон. Мені потрібно ще більше часу", - заявила Меркушина.

"Я не звикла програвати останнє коло, але це було щось незрозуміле. Я йшла через себе, через біль. Я розуміла, що ці секунди ось зараз потрібні, але я нічого не могла зробити. Це була таке перевантаження, що після фінішу я ледве ходила. Слава Богу, що фінішувала, якщо чесно", - цитує біатлоністку XSport. 

Нагадаємо, раніше Меркушина пояснила, чому вона погано виступила на ОІ-2018.

Раніше повідомлялося, що Меркушина розплакалась після однієї із провальних гонок у Пхенчхані.





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